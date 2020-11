Borsa: Assemblea Lse approva vendita a Euronext

03 novembre 2020 a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Via libera dell'Assemblea degli azionisti di London Stock Exchange Group alla vendita di Borsa Italiana. E' quanto emerge al termine dell'Assemblea che si è svolta oggi e che doveva esaminare proprio la proposta di cessione. Lseg, che punta a chiudere l'operazione Refinitiv entro il primo trimestre del 2021, prevede di perfezionare la cessione di Borsa Italiana entro il primo semestre del 2021. Ora toccherà all'Assemblea degli azionisti di Euronext che si riunirà in sede straordinaria, approvare l'operazione il 20 novembre prossimo. L'operazione è comunque condizionata al via libera dell'Autorità competenti.