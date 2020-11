Coronavirus: a Milano vandalizzati murales dedicati a medici e infermieri

03 novembre 2020 a

Milano, 3 nov. (Adnkronos) - A Milano, nel quartiere Quarto Oggiaro, sono stati vandalizzati con della vernice bianca i murales dedicati ai sanitari impegnati nell'emergenza coronavirus. Lo 'sfregio' sarebbe stato fatto nella notte.

"Tante volte si è detto che la pandemia e quello che abbiamo vissuto ci avrebbe reso migliori. Forse questa immagine dimostra che non è così, è vero. Eppure non dobbiamo dargliela vinta. Non dobbiamo pensare, neppure per un istante, che questi vandali rappresentino qualcuno", sottolinea la segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani. I murales erano dedicati ai medici e agli infermieri del Sacco.