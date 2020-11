Coronavirus: in regioni 'gialle' a scuola in presenza fino a terza media

03 novembre 2020 a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Sui banchi fino alla terza media, didattica a distanza solo per le scuole superiori, ovvero licei e istituti tecnici. Questo varrà non solo per le regioni 'verdi', quelle dove i dati sul Covid sono ancora sotto controllo, ma anche per le aree 'gialle', ovvero quelle intermedie. Sono nelle Regioni 'rosse' si andrà sui banchi fino alla prima media, poi solo Dad. E' questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la linea emersa dall'incontro tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza.