Coronavirus: ancora aperto nodo coprifuoco, ipotesi 21 o 22 in tutta Italia

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, resta ancora sul tavolo del governo il dibattito sul coprifuoco da adottare su tutto il territorio nazionale per frenare i contagi da Covid-19. Il nodo non è stato sbrogliato dall'incontro tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza, le ipotesi sul tavolo restano sostanzialmente due: se consentire la circolazione solo per motivi di lavoro, salute e altre urgenze alle 21 o alle 22.