In ascesa Bassetti e Pregliasco, perdono posizioni Rezza e Burioni

Roma, 3 nov. (Adnkronos Salute) - La pandemia di Covid-19 ha fatto di virologi, infettivologi, epidemiologi, le star dei mezzi di informazione, onnipresenti anche con i loro commenti e raccomandazioni. Domina la scena, con 4.725 citazioni, Walter Ricciardi, consulente speciale del ministro della Salute sull'epidemia e professore di Igiene generale e applicata all'università Cattolica, seguito da Andrea Crisanti, virologo dell'Università di Padova (3.291), e da Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano (2.705).

Il 'borsino' dei virologi è frutto del monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti d'informazione - fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog - da Mediamonitor.it e Cedat 85 negli ultimi 30 giorni, confrontandoli con i dati raccolti lo scorso aprile, in pieno lockdown.

Ecco la classifica. Rispetto alla primavera, se Ricciardi e Galli guadagnano una posizione ciascuno e confermano così la loro popolarità, spicca l'ascesa di Andrea Crisanti, balzato dal decimo al secondo posto, anche a causa degli scontri recenti con il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Perde invece il primato in classifica il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, che sconta la sospensione della quotidiana conferenza stampa della Protezione Civile e retrocede al quinto posto, con 1.574 citazioni.

Popolarità in calo anche per l'epidemiologo e direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, che rispetto ad aprile perde 7 posizioni e oggi è quattordicesimo (438). Diminuisce significativamente anche la visibilità mediatica di Roberto Burioni, virologo dell'ospedale San Raffaele di Milano, che scende dal secondo al dodicesimo posto con 822 menzioni.

Più contenuto il calo di visibilità di Franco Locatelli, direttore del Consiglio superiore di sanità, e Ilaria Capua, a capo del One Health Center of Excellence all'Università della Florida: entrambi retrocedono di 3 posizioni, classificandosi rispettivamente nono (con 1.087 citazioni) e undicesima (794). Giorgio Palù, virologo dell'Università di Padova spesso in aperta polemica con Crisanti, scende dal quattordicesimo al quindicesimo posto (423).

'Vola' in classifica Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, che passa dalla dodicesima alla sesta posizione (1.335). Salgono anche le quotazioni del virologo Fabrizio Pregliasco, nominato a maggio supervisore scientifico del Pio Albergo Trivulzio di Milano, che con 2.035 menzioni guadagna 5 posizioni piazzandosi ai piedi del podio. Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell'Università di Pisa recentemente nominato assessore alla Sanità e al Welfare della Regione Puglia, avanza dall'undicesimo al settimo posto (1.272).

Nella classifica stilata da Mediamonitor.it, rispetto alla scorsa primavera, entrano anche nuovi nomi, come Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ottavo con 1.045 citazioni; Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova, decima con 803, e Alberto Zangrillo, primario di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano e medico personale di Silvio Berlusconi, tredicesimo con 561.

Infine, considerano le sole emittenti radiofoniche e televisive negli ultimi 30 giorni, sul gradino alto del podio si trova ancora Walter Ricciardi, menzionato 753 volte, seguito da Andrea Crisanti (418) e Fabrizio Pregliasco (322 citazioni).