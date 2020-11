Coronavirus: sequestrati a farmacia Pavia test siero rapidi e mascherine

03 novembre 2020 a

Milano, 3 nov. (Adnkronos) - I carabinieri del Nas di Cremona hanno posto sotto sequestro, in una farmacia di Pavia, 251 test sierologici rapidi e 9.500 mascherine protettive face mask- KN95 per un valore complessivo di 15mila euro, a conclusione di un'attività di controllo sulla commercializzazione dei test sierologici rapidi.

La farmacia è responsabile di aver messo in commercio i test rapidi per la ricerca degli anticorpi IGG/IGM da Covid 19 senza l'autorizzazione dell'autorità sanitaria, nonché di aver commercializzato le mascherine di protezione facciale sprovviste del marchio “CE” in assenza del placet dell'Inail.