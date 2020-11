Tv: genetica e microbiota nei nuovi corsi Ecm d'autunno su Doctor's Life

03 novembre 2020 a

Roma, 3 nov. (Adnkronos Salute) - Non si ferma in autunno l'offerta di corsi di formazione continua in medicina per gli oltre 104mila fra medici e farmacisti iscritti al canale Sky 440 'Doctor's Life', edito dall'Adnkronos Salute e provider Ecm. Da questo mese è in onda il corso Ecm Fad tenuto dal genetista dell'Università di Roma Tor vergata Giuseppe Novelli su 'Genetica e Genomica nella pratica clinica' (5 ore).

Sempre per quanto riguarda la formazione, sono "in cantiere" in modalità Fad alcune nuove proposte: 'Impatto del microbiota sulla salute umana: una visione di insieme' (4 ore), con il responsabile scientifico Mauro Minelli, specialista in allergologia ed immunologia clinica; 'Oncologia di precisione e biopsia liquida' (3 ore), in collaborazione con gli Ifo; 'Non melanoma (skin cancer): prevenzione e terapia dei tumori della pelle diversi dal melanoma' (2 ore), realizzato con il contributo scientifico di Adoi.

Quanto ai documentari, per la serie 'Chopper Squad - II Stagione', andranno in onda da novembre due nuovi episodi delle avventure dell'equipaggio dell'elicottero Westpac Rescue di Auckland impegnato a salvare vite umane in una corsa contro il tempo.