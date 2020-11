Coronavirus: Gallera a Zampa, 'Lombardia fornisce da marzo dpi a medici'

03 novembre 2020 a

Milano, 3 nov. (Adnkronos) - "Vorrei rassicurare il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa: Regione Lombardia, attraverso la rete delle Ats, in modo graduale e incrementale, fornisce dal mese di marzo i dispositivi di protezione individuale a medici e pediatri di famiglia attingendo dalle forniture inviate dal Commissario per l'emergenza". Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a proposito delle affermazioni attribuite al sottosegretario alla Salute Sandra Zampa. "Solo ad ottobre abbiamo consegnato 452.000 mascherine FFP2 e altrettante chirurgiche. La fornitura continuerà nei prossimi mesi e sarà abbinata anche ai kit per effettuare i tamponi antigenici rapidi".