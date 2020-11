Coronavirus: Cna Lombardia, 'se lockdown differenziati anche aiuti differenziati'

03 novembre 2020 a

Milano, 3 nov. (Adnkronos) - "Se Governo, Regioni, Sindaci delle principali città, dovessero scegliere la via del lockdown differenziato in base alla gravità della situazione pandemica, allora pensiamo sia equo e questa volta inevitabile anche differenziare l'intensità degli aiuti alle imprese e ai lavoratori". E' la proposta di Daniele Parolo, presidente Cna Lombardia.

"Non possiamo - precisa il presidente - trattare allo stesso modo territori estremamente colpiti, come la Lombardia ed in particolare Milano, e territori che al momento non risultano sensibilmente intaccati dal virus in termini di competitività e coesione sociale".

Nei prossimi giorni "presenteremo un focus sui principali indicatori economici lombardi e ci confronteremo con un gruppo di parlamentari e consiglieri regionali del territorio per testimoniare loro le nostre preoccupazioni ma anche per ipotizzare insieme alcune soluzioni. Siamo come sempre - conclude - animati da spirito costruttivo".