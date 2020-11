Forum Internazionale 2020 Euroconsumers su (ri)costruzione sostenibile economia

03 novembre 2020 a

Bruxelles, 3 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Euroconsumers annuncia oggi il suo secondo Forum Internazionale che si svolgerà giovedì 19 novembre. Il summit virtuale sarà trasmesso simultaneamente da Roma, Bruxelles, Lisbona, Madrid e San Paolo e metterà al centro dell'attenzione il ruolo critico che i consumatori possono giocare per sostenere la ripresa dalla crisi economica causata dall'emergenza sanitaria Covid-19.

Il Forum vedrà susseguirsi gli interventi di numerosi relatori di rilievo come Didier Reynders, Commissario Ue alla Giustizia, Jeffrey Sachs, autore di bestseller ed economista di fama mondiale, Marina Kaljurand, membro del Parlamento Europeo, Helena Leurent, Direttore Generale di Consumers International, Juliana Oliveira Domingues, Segretario Nazionale Consumatori presso il Ministero della Giustizia brasiliano e Ana Paula Repezza, Vice Segretario Esecutivo presso il Consiglio Ministeriale Brasiliano del Commercio Estero e degli Investimenti (CAMEX), Giorgia Abeltino, Direttore Affari Globali e Politiche Pubbliche Sud Europa di Google, e Kara Hurst, Vice Presidente per la Sostenibilità di Amazon.

Durante l'evento verranno assegnati anche i premi della seconda edizione dei BeXt Awards. Il riconoscimento premia quei brand che hanno contribuito in modo significativo a migliorare l'accessibilità e la sostenibilità ambientale dei prodotti di consumo. I finalisti, indicati in allegato, sono stati selezionati in base ai loro risultati in materia di sicurezza dei prodotti, qualità e caratteristiche ecologiche.

Il Forum rappresenta il principale evento della campagna sulla sostenibilità di Euroconsumers, Approved by Tomorrow. Questo progetto ha identificato nuovi modelli di approccio verso la sostenibilità, maggiormente incentrati sul consumatore, e ha consentito a Euroconsumers e

Un elemento fondamentale di Approved by Tomorrow è stata la serie di webinar tenuti nel corso dell'anno per discutere dell'impegno dei consumatori, dei governi e dell'industria a collaborare per raggiungere gli obiettivi ambientali e di sostenibilità a lungo termine dell'Unione Europea.

I principali partner del forum sono Google e Amazon. I partner locali includono Mercado Livre (Brasile) e Mercadona (Spagna). I media partner del forum sono LN24-Belgio, Sky-Italia e IAB-Europa.