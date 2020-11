Cannabis legale: vantaggi e prodotti dall'utilizzo inaspettato e quotidiano

03 novembre 2020 a

a

a

(Milano 3 novembre 2020) - Milano, 3/11/2020 - Un argomento da sempre al centro del dibattito culturale e politico, è la cannabis legale. Al di là delle diverse posizioni personali, bisogna sempre proporre dei dati oggettivi, fondamentali per comprendere al meglio questa pianta, impiegata in maniera crescente.

La New Canapa Economy, nome con cui si definisce questa particolare tipologia di economia globale, è un business di dimensioni davvero rilevanti, con un fatturato che si attesta intorno ai 40 milioni di euro.

Ma a cosa ci si riferisce quando si parla di cannabis? La cannabis, comunemente nota col nome di canapa, è una pianta angiosperma costituita da vari elementi: i più importanti sono il THC e il CBD.

Poiché la differenza tra i due non è sempre chiara, gli esperti di

•Il THC, detto anche tetraidrocannabinolo, rappresenta il principio attivo psicoattivo della cannabis. È responsabile di una serie di sensazioni provate dal consumatore, tra cui euforia, rilassamento e diversa percezione delle condizioni spazio-temporali.

•Il CBD, cioè il cannabinoide, è un ingrediente attivo normalmente presente nelle piante di canapa. Ha numerosi vantaggi ed è spesso utilizzato in ambito terapeutico e alimentare.

Attuale normativa in Italia: legge n. 242 del 2016

Per quanto riguarda il territorio italiano, una legge significativa è la n. 242 del 2016, che ha avuto il merito di modificare l'approccio nei confronti della cannabis, fino ad allora pregiudizievole. Per molto tempo, la cannabis è stata investita di uno stigma negativo: se ne parlava quasi unicamente in relazione allo spaccio e consumo di droga.

Il dibattito parlamentare ha avuto il merito di modificarne la percezione, dando voce al suo aspetto maggiormente significativo: le sue ampie possibilità di impiego per finalità curative e terapeutiche.

Sulla base di quanto stabilito da questa legge, la marijuana viene considerata legale se la quantità di THC è inferiore allo 0,6%. Rispettando questi parametri, si suppone che la cannabis legale non generi alcun effetto psicotropo, considerato dannoso per la salute.

Per quanto riguarda la vendita di cannabis, la legge prevede che sia cura del vivaista conservare tutti i documenti relativi all'acquisto del seme per la durata di un anno, finché la pianta rimarrà in vendita. In questo modo, il consumatore finale sarà maggiormente tutelato rispetto alla qualità del prodotto utilizzato, avendo specifiche informazioni su contenuto e modalità produttive.

I benefici della cannabis legale

Negli ultimi tempi, l'interesse da parte della comunità scientifica sugli effetti positivi del CBD è crescente. Non contenendo sostanza psicotrope, viene infatti considerato un importante alleato per combattere disturbi e malattie croniche, tra cui:

•ansia;

•disturbo ossessivo-compulsivo;

•disturbo post-traumatico da stress;

•psicosi;

•vuoti di memoria;

•epilessia;

•schizofrenia.

Oggetto di numerosi controlli, la cannabis legale, se utilizzata correttamente, riduce in maniera significativa l'insorgenza di malattie cardiovascolari, contribuendo all'abbassamento della pressione sanguigna. Inoltre, contiene una notevole quantità di Omega 3, caratteristica che la fa agire in maniera diretta contro il colesterolo.

Un altro impiego è per godere dei suoi numerosi effetti rilassanti e antinfiammatori. In questo caso, si consiglia l'olio di cannabis, da applicare nella zona interessata, e particolarmente apprezzato da chi soffre di malattie dolorose come l'artrite.

Il CBD è anche un antiossidante molto potente: sempre più dermatologi lo consigliano per combattere alcune malattie della pelle, come psoriasi, dermatiti e acne. Si suggerisce di utilizzarlo insieme ad una corretta terapia farmacologica, per ammorbidire e idratare la pelle, grazie alla presenza di acidi grassi essenziali.

La cannabis legale viene spesso assunta da chi soffre di nausee frequenti; ha un effetto analgesico, che riduce quella spiacevole sensazione di vomito, stimolando al contempo l'appetito.

Altro settore nel quale si evidenzia un utilizzo crescente della canapa, è quello legato ai disturbi del sonno: soprattutto chi soffre di insonnia, può trarne un notevole giovamento grazie alle numerose proprietà rilassanti. Proprio per questo ne viene consigliato l'utilizzo anche ai pazienti affetti da HIV o tumori, soprattutto durante la fase relativa alle cure mediche e al trattamento farmacologico. In questi specifici casi, ha un effetto sedativo e ultra-rilassante, che aiuta a contrastare il dolore.

Prodotti a base di cannabis

La cannabis, inizialmente, veniva considerata una semplice pianta, con benefici non del tutto chiari. Al giorno d'oggi, soprattutto grazie ai numerosi studi e alle tecnologie di estrazione, i cannabinoidi possono essere utilizzati in tantissimi prodotti, purché rispettino la normativa vigente. La legge italiana consente l'utilizzo della cannabis per la produzione di prodotti surrogati, purché il livello di THC sia presente in minima quantità e comunque inferiore allo 0,6 %.

Oltre all'utilizzo terapeutico, l'impiego più noto della canapa è quello nel settore alimentare, dove sta riscuotendo diversi apprezzamenti; non mancano i pareri entusiastici anche in ambito cosmetico, tra i profumi e proposte per la cura della persona, sempre più richiesti:

•Olio per il viso: i semi di canapa sono particolarmente oleosi. Ricchi di grassi, sono perfetti per l'estrazione. Il CBD, sotto forma liquida, viene unito a eccipienti naturali come vitamina E e burro di karité, conferendo alla pelle morbidezza e un aspetto fresco.

•Sapone detergente: ideale per la beauty-routine, è una proposta molto interessante per una doccia a inizio o fine giornata. La pelle sarà liscia fin dal primo lavaggio, grazie a un prodotto naturale al 100%, privo di additivi chimici.

•Profumi: le classiche fragranze come sandalo, agrumi e fiore di arancio, mischiati alla cannabis, per un risultato unico.

•Cosmetici: anche il mondo dei trucchi ha sfruttato fin da subito le potenzialità e gli effetti benefici della cannabis legale. Tantissime le proposte tra illuminanti e rossetti di ogni colore.

Prodotti alimentari a base di cannabis

Tante sono le possibilità disponibili soprattutto per quanto riguarda gli integratori e gli alimenti veri e propri. Tra le diverse proposte presenti sul mercato, eccone alcune, ottime per uno spuntino in ogni momento:

•Caffè: la presenza di CBD dà un sapore diverso e inaspettato al prodotto italiano per eccellenza. Anche i più scettici e affezionati alla ritualità del caffè mattutino, si sono dovuti ricredere: l'aroma è piacevole, il sapore morbido. Insomma, il giusto alleato per affrontare al meglio le giornate.

•Cornetti: dolci o salati, costituiscono un'ottima proposta per la prima colazione o per una pausa sfiziosa a metà giornata.

•Salsa piccante: ideale per aromatizzare ogni genere di piatto (dalla pasta, al pollo), conferendo un sapore unico e acceso.

•Mentine: il classico mix in grado di unire freschezza e dolcezza.

•Integratori: il CBD contiene un potenziale nutritivo e antiossidante unico. Si consiglia di provarli senza alcun genere di additivi, che potrebbero alterarne le caratteristiche organolettiche e peggiorare negativamente l'esperienza.

•Birra: tante tipologie, che gli amanti delle IPA gradiranno particolarmente. Un'ottima soluzione per rilassare corpo e mente.

