Coronavirus: prosegue regia Mattarella per dialogo, Parlamento sia centrale/Adnkronos (3)

03 novembre 2020

(Adnkronos) - Si è ad esempio parlato di dar vita ad una commissione bicamerale speciale, dove esaminare i decreti legge varati dal governo per fronteggiare la crisi, anche per superare quel monocameralismo di fatto che vede un ramo del Parlamento discutere e approvare il provvedimento e l'altro in pratica ratificarlo senza modifiche.

Qualche giorno fa invece è stata ipotizzata l'istituzione di un organismo parlamentare ristretto di indirizzo e di controllo, sul modello del Copasir, in riferimento soprattutto all'esame dei Dpcm. Idee da approfondire, anche se è ancora presto per dire se troveranno concretizzazione o se verranno sostituire da altre.

Intanto alla Camera Fico ha convocato per martedì prossimo, 10 novembre, alle 14.30, la Conferenza dei presidenti delle commissioni permanenti. Un riunione fissata prima dell'incontro di oggi al Quirinale, che tuttavia, si fa notare in ambienti di Montecitorio, può risultare utile per agevolare i lavori parlamentari.