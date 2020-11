Coronavirus: prosegue regia Mattarella per dialogo, Parlamento sia centrale/Adnkronos (2)

03 novembre 2020 a

(Adnkronos) - Segnali sicuramente da non sottovalutare e quindi da richiedere anche un approfondimento con i presidenti dei due rami del Parlamento ricevuti nel pomeriggio al Quirinale. Mattarella ha voluto sottolineare la centralità delle due Camere nella lotta al Covid e la necessità di stimolare in questa sede il dialogo tra maggioranza e opposizione.

Un'esigenza della quale i vertici delle Assemblee di Palazzo Madama e Montecitorio hanno dimostrato di essere pienamente consapevoli. A questo punto sarà loro compito perciò trovare un'intesa su iniziative, strumenti e sedi per tradurre in pratica questo auspicio. Un lavoro che richiede un attento approfondimento e che sicuramente impegnerà Casellati e Fico per qualche giorno.

Difficile avanzare ipotesi, anche se in questi mesi e settimane si è discusso di possibili organismi in grado di favorire il dialogo tra Parlamento e governo e tra maggioranza e opposizione, anche in vista della sessione di bilancio e alla luce delle criticità emerse dopo lo scoppio della pandemia.