Roma, 4 nov. (Adnkronos) - I parrucchieri e i barbieri resteranno aperti anche nelle aree rosse, ovvero in quelle regioni che andranno in lockdown. E' questa, a quanto si apprende, una delle modifiche apportate nel Dpcm firmato in serata da premier Giuseppe Conte, che illustrerà le misure in conferenza stampa domani.