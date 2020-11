04 novembre 2020 a

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Innanzi tutto è stata una grande dimostrazione di democrazia e partecipazione contro la paura, la chiusura. Gli americani hanno votato come non votavano da un secolo, comunque vada a finire è un successo della democrazia e una sconfitta per la chiusura, la paura e il terrore". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Agorà, su Raitre, a proposito delle elezioni negli Stati Uniti.