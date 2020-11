LexisNexis Risk Solutions selezionata per il Consorzio UE Horizon 2020

04 novembre 2020 a

Gli esperti dei dati delle auto connesse aiuteranno milioni di consumatori a ottenere vantaggi dai dati dei veicoli connessi

DUBLINO, 4 novembre 2020 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Risk Solutions, leader nella fornitura di dati, analisi e tecnologia, è stata selezionata per entrare a far parte del Progetto smashHit - un progetto finanziato dall'Unione Europea - per svolgere un ruolo chiave insieme a Volkswagen AG, partner del consorzio, nel consentire a milioni di consumatori di ottenere vantaggi dai dati delle auto connesse. Coordinatore del progetto è l'Institut für angewandte Systemtechnik Bremen GMBH (ATB), che vanta una profonda conoscenza nella ricerca sui dati auto e nella gestione dei progetti finanziati dall'UE.

L'Unione Europea ha avviato e finanziato diversi progetti mirati ad aumentare la fiducia dei consumatori nell'uso dei dati personali generati dai dispositivi connessi a Internet. Il progetto smashHit si rivolge a due casi d'uso specifici: l'assicurazione auto e le smart city dove il dispositivo di massa connesso a Internet è l'auto connessa. Il consorzio del progetto smashHit è stato incaricato di creare una piattaforma sicura che aumenterà la fiducia dei consumatori riguardo alla condivisione dei dati personali delle auto connesse per casi d'uso specifici.

LexisNexis Risk Solutions condurrà la realizzazione della use case per l'assicurazione auto in collaborazione con Volkswagen AG. Ricerche sui consumatori[i] hanno dimostrato che esiste già un ampio consenso sull'uso dei dati del veicolo e anche dei dati di guida per l'assicurazione. Tuttavia, in uno studio condotto in tutta Europa da LexisNexis Risk Solutions[ii], l'84% dei consumatori ha espresso preoccupazione su come potrebbero essere utilizzati i propri dati.

Grazie alla sua esperienza a supporto del settore assicurativo e dell'industria automobilistica in Europa e grazie al lavoro a stretto contatto con il Gruppo Volkswagen, LexisNexis Risk Solutions si concentrerà sul consenso dei consumatori rispetto all'assicurazione basata sull'utilizzo, Usage-Based Insurance (UBI), che si basa sui dati delle auto connesse.

LexisNexis Risk Solutions è la principale azienda esperta di dati assicurativi all'interno delle nove organizzazioni dell'UE che insieme hanno proposto, con successo, di entrare a far parte del consorzio Project smashHit, grazie alle credenziali dell'azienda come gestore affidabile di dati.

Il consorzio fa parte di Horizon 2020, il programma di ricerca e innovazione, con quasi 80 miliardi di euro di finanziamenti stanziati in sette anni (2014-2020).

Il progetto smashHit è un'iniziativa triennale che ha ottenuto circa 6 milioni di Euro di finanziamenti dall'UE, per sostenere i nuovi mercati dei dati e dell'economia dei dati. Il consorzio è stato incaricato di creare le piattaforme per garantire ai consumatori il controllo dei propri dati e del loro successivo utilizzo. Contribuirà inoltre a consentire la condivisione e lo scambio sicuro dei dati con importanti controlli automatizzati sulla compliance.

LexisNexis Risk Solutions si occuperà principalmente di:

Rutger Rutger van der Wall, Vice Presidente Senior per la gestione dei prodotti globali di LexisNexis Risk Solutions, ha dichiarato: "Siamo molto contenti che LexisNexis Risk Solutions sia stata selezionata per il consorzio smashHit, una delle nostre passioni è proprio quella di rafforzare la fiducia dei consumatori e di favorire l'adozione dell'assicurazione basata sull'utilizzo grazie ai dati delle auto connesse.

"Comprendiamo appieno le sfide presentate dal mondo delle auto connesse. Forniamo le capacità di analisi dei dati necessarie per aiutare i consumatori e le aziende a sfruttare i vantaggi dell'auto connessa."

LexisNexis Risk Solutions aiuta le principali compagnie assicurative e case automobilistiche a innovare, sfidare lo status quo e migliorare i risultati. Sfruttando la nostra profonda conoscenza del settore, tecnologie rivoluzionarie, ampi set di dati e analisi potenti, consentiamo ai nostri clienti di prendere decisioni più accurate e rafforzare le loro relazioni con i consumatori. LexisNexis Risk Solutions è tra i maggiori fornitori di dati al settore assicurativo con più di 30 anni di esperienza e le nostre soluzioni globali servono i clienti in Nord e Sud America, Regno Unito, UE e APAC. Ci impegniamo a rispettare gli standard più elevati nelle aree di gestione dei dati, sicurezza delle informazioni, protezione dei dati e regolamentazione.

About LexisNexis Risk Solutions LexisNexis® Risk Solutions è leader nella fornitura di dati, analisi e tecnologia. La nostra azienda fa leva sul potere dei dati e dell'analitica avanzata per aiutare, in tutto il mondo, aziende ed enti governativi a ridurre i rischi e migliorare le decisioni a vantaggio delle persone. Forniamo dati e soluzioni tecnologiche per diversi settori, tra cui i servizi assicurativi, i servizi finanziari, la sanità e gli enti governativi. Con sede ad Atlanta (Georgia, Stati Uniti), abbiamo uffici in tutto il mondo e siamo una società di RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), fornitore globale di informazioni e analisi a professionisti e aziende in numerosi settori. Per ulteriori informazioni visita www.risk.lexisnexis.com e www.relx.com.

[i] 72% degli intervistati approvano la condivisione dei dati auto se vengono resi anonimi o gestiti con limitazioni sull'uso dei dati personali. Fonte: SBD Automotive – Report 626 - Connected Car & Mobility Consumer Survey, Sep 2019. 60% of drivers want telematics - https://risk.lexisnexis.co.uk/about-us/press-room/press-release/20190222-black-box

[ii] Studio realizzato a Febbraio 2019, Campione totale: UK – 3.025, Spagna – 3.078, Francia – 3.052 Italia - 3.043, Germania, - 3.017

