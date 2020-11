04 novembre 2020 a

a

a

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Oggi celebriamo le Forze Armate che sono un grande esempio per tutti noi cittadini, perchè sempre a disposizione di tutti, sempre in aiuto sanza sosta e con professionalità". Così il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, rispondendo ai giornalisti al termine della cerimonia al Sacrario di Redipuglia in occasione della Festa delle Forze Armate e della Giornata dell'Unità nazionale.