Coronavirus: Casellati, necessarie coesione e collaborazione'**

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Oggi "è la Giornata dell'Unità nazionale ed è un richiamo a quella coesione a quella collaborazione necessarie in un momento straordinario come quello che stiamo vivendo di questa emergenza sanitaria". Così il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, rispondendo ai giornalisti al termine della cerimonia al Sacrario di Redipuglia in occasione della Festa delle Forze Armate e della Giornata dell'Unità nazionale.