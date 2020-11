4 Novembre: La Russa, 'coraggio e dedizione Forze Armate siano di esempio'

04 novembre 2020 a

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Nel giorno in cui l'Italia celebra la Giornata dell'Unità nazionale e la Festa delle Forze Armate rivolgo il mio deferente pensiero a chi ogni giorno onora la propria divisa. Soldati, Marinai, Avieri e Carabinieri rappresentano uno strumento di equilibrio e pacificazione, nel rispetto dei valori del diritto internazionale e nell'ambito di più ampie politiche di stabilità. Oggi come allora, il loro esempio di coraggio e dedizione a difesa dell'interesse collettivo e a tutela del bene primario ed essenziale della sicurezza, deve guidare la nostra Patria anche in momenti delicati come quello attuale”. Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Senato Ignazio La Russa.