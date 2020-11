Coronavirus: Dpcm in Gu, stop a bar, ristoranti, pub in regioni arancioni e rosse

04 novembre 2020 a

a

a

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Stop alle attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, sia nelle aree arancioni che in quelle rosse, mentre nelle Regioni gialle, ovvero quelle a minor rischio, proseguiranno fino alle 18. E' quanto previsto dal nuovo Dpcm pubblicato in Gazzetta ufficiale oggi. Nelle zone del Paese più in difficoltà -arancioni e rosse- sarà consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché l'asporto fino alle 22, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.