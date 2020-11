Erg: aumenta di 55 Mw la potenza in costruzione nel Regno Unito

04 novembre 2020 a

a

a

Milano, 4 nov. (Adnkronos) - Erg, attraverso le proprie controllate Sandy Knowe Wind Farm e Creag Riabhach Wind Farm, ha ottenuto l'autorizzazione ad aumentare rispettivamente da 48 Mw a 90 Mw e da 79 Mw a 92 Mw la capacità dei parchi eolici di Sandy Knowe e di Creag Riabhach, attualmente in costruzione in Scozia. Lo comunica la società. I parchi avranno una produzione stimata a regime di circa 521 Gwh all'anno, equivalente al fabbisogno di oltre 133mila famiglie.

L'incremento della capacità, che consentirà di aumentare complessivamente a circa 250mila tonnellate le emissioni di CO2 evitate all'anno, sarà realizzato attraverso l'installazione di generatori di maggiore potenza nominale, senza modificare il lay-out dei progetti originari. L'investimento complessivo per la realizzazione dei due parchi è di circa 214 milioni di euro.

L'entrata in esercizio di Sandy Knowe è prevista entro la fine del 2021 per il primo lotto da 50 Mw ed entro il primo semestre 2023 per la restante parte, quella di Creag Riabhach entro la fine del 2022. Erg rafforza il proprio percorso di crescita organica all'estero aumentando la potenza in costruzione nel Regno Unito da 199 Mw a 254 Mw.