E-commerce: Umana, al via 'ecommerce experience academy'

Roma, 4 nov. (Labitalia) - Prende avvio il 12 novembre la virtual academy 'ecommerce experience' di Umana, un percorso di alta formazione dedicato a giovani talenti in area stem. Il contesto attuale pone nuove sfide alle aziende, che hanno visto mutare il quadro in cui operano. Secondo un recente studio (Netcomm), è l'ecommerce il settore che crescerà di più (fino a +55%) a livello mondiale. In Italia, sono 2 milioni i nuovi consumatori online (in tutto 29 milioni) registrati nel primo quadrimestre del 2020, 1,3 milioni dei quali da attribuire all'impatto del Covid-19. L'ecommerce, dunque, è diventato strategico per poter raggiungere i propri clienti e sviluppare gli obiettivi di vendita attraverso i canali online. E', quindi, necessario fare affidamento su figure professionali altamente specializzate ed in grado di padroneggiare le tecnologie connesse alla gestione di virtual shop.

Per soddisfare l'impennata di richieste di sviluppatori software specializzati in creazione e gestione di sistemi eCommerce e dare una risposta strutturata a questa esigenza, l'area specialistica ict di Umana ha ideato la 'eCommerce experience academy' dedicata alla formazione di e-commerce specialist. Il format innovativo di questa academy permetterà ai partecipanti di seguire la formazione attraverso una virtual room. La parte tecnica del corso si concentrerà sulle piattaforme leader di mercato come Magento, Sap hybris e Shopify e sarà integrata con diversi moduli legati alla programmazione in Java.

A completare il percorso formativo della durata di 248 ore, nozioni di digital marketing e cybersecurity, tematiche fondamentali per permettere all'ecommerce di raggiungere gli obiettivi di business e gli standard di qualità richiesti nella gestione dei dati dell'utente. Al termine del percorso, le competenze acquisite verranno qualificate attraverso lo specifico open badge 'ecommerce specialist'. Le selezioni per accedere all'Academy sono rivolte a laureati con curriculum di tipo tecnico (o diplomati its). Sono privilegiati percorsi universitari in ingegneria informatica, informatica, ingegneria gestionale, statistica, matematica, fisica e/o facoltà con connotazioni attinenti allo sviluppo software. La conoscenza della lingua inglese, consolidata attraverso soggiorni all'estero, costituirà un elemento importante in fase di selezione.