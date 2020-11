TIDAL e buddybank Annunciano la Seconda Stagione Della Serie Musicale "Niente Di Strano" In Livestream Da Milano

04 novembre 2020 a

Al via mercoledì 4 novembre la nuova serie virtuale di concerti live e interviste esclusive con artisti locali e globali

NEW YORK, 4 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Oggi, la piattaforma globale di musica e intrattenimento, TIDAL, e la banca per smartphone di UniCredit, buddybank, annunciano la seconda edizione dell'attesissima serie musicale livestream, "Niente Di Strano". Condotta da Carlo Pastore, la serie di sei appuntamenti prenderà virtualmente il via mercoledì 4 novembre, e ospiterà le performance e le interviste diLazza, Guè Pequeno, Ensi, Samuele Bersani, Francesco Bianconi, Psicologi, Ginevra e molti altri.

"Niente Di Strano" continuerà poi ogni giovedì dal 12 novembre al 10 dicembre in diretta streaming dall'Alcatraz di Milano, e vedrà la direzione artistica di una delle principali case di produzione italiane, Except. A causa delle attuali misure di sicurezza, "Niente Di Strano" non permetterà al pubblico di assistere agli spettacoli di persona; tuttavia, tutte le puntate avranno effetti visivi unici e saranno trasmesse in diretta dalle 19:00 alle 20:00 sul sito di Corriere della Sera (www.corriere.it) e sul canale YouTube di buddybank.

La serie musicale di TIDAL e buddybank, "Niente Di Strano", ha preso il via nel 2019 come parte dell'iniziativa "Music for every buddy". Tra gli artisti che sono già stati ospiti della serie: Mecna & Sick Luke, Birthh, Achille Lauro & Boss Doms, Lucio Corsi, Franco 126, Marracash e altri.

Per maggiori dettagli sulla partnership e sulla serie livestream, visitate il sito: https://TIDAL.com/partners/buddybank

TIDAL

TIDAL è una piattaforma globale di musica e intrattenimento che unisce artisti e fan attraverso esperienze uniche di musica e contenuti digitali.

Disponibile in 56 paesi, il servizio di streaming ha in catalogo oltre 60 milioni di canzoni e 250.000 video ad alta risoluzione, oltre a serie di video originali, podcast, migliaia di playlist curate da esperti e programmi come TIDAL Rising per la scoperta di nuovi talenti. Con l'impegno dei suoi artisti-proprietari a creare un modello più sostenibile per l'industria musicale, TIDAL è disponibile con modulo di livello premium e HiFi – includendo la Master Quality Authenticated (MQA), le registrazioni Sony 360 Reality Audio e il Dolby Atmos Music.

buddybank, powered by UniCredit

buddybank è il nuovo modello di banca di UniCredit, disegnato esclusivamente per smartphone. Oltre a poter gestire in piena autonomia conto, carte e tutti i servizi bancari disponibili, con buddybank si può ricevere assistenza via chat h24, 7 giorni su 7 per esigenze bancarie e lifestyle. Basta premere la B al centro dell'app e la conversazione ha inizio!