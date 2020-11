Garavaglia (NordCom): "Ripensare la mobilità, deve essere intermodale"

04 novembre 2020 a

Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - "In questi mesi c'è stato un crollo degli utenti e del fatturato, per il sistema complessivo del trasporto pubblico locale si prevede da qui a fine anno una perdita di 2 miliardi di euro. Bisogna pensare a una nuova modalità di trasporto e mobilità all'interno delle città, come gruppo Ferrovie Nord Milano stiamo ragionando su questo". Così Fabrizio Garavaglia, presidente NordCom, in occasione della sessione Mobilità "Lesscars: la nuova generazione della mobilità" degli Stati generali della Green Economy organizzati nell'ambito di Ecomondo.

"Bisogna pensare a un sistema di trasporto pubblico locale che sia intermodale ma per farlo serve una pianificazione che sia sovracomunale. Si devono creare aree di interscambio dove - aggiunge - chi viene dall'esterno, dall'area metropolitana milanese, possa innanzi tutto arrivare con i mezzi pubblici, quindi investire molto sul treno, e consentire ai limiti della città una modalità di interscambio con tutti i mezzi a disposizione possibili per muoversi in città senza auto".