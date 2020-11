Coronavirus Germania, nuovo record di contagi

05 novembre 2020 a

Berlino, 5 nov. - (Adnkronos/Dpa) - Nuovo record di contagi in Germania, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 19.990 casi, secondo i dati diffusi dal Robert Koch Institute. Il record precedente giornaliero era di sabato quando erano stati annunciati 19.059 casi. Le autorità sottolineano tuttavia come il numero di test processati continua a crescere e questo influisce sui numeri dei contagi. Con gli ultimi aggiornamenti sale a 597.583 il numero dei casi registrati in Germania, con 10.930 vittime.