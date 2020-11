Unicredit: Mustier, 'a fianco comunità per far fronte a seconda ondata Covid'

05 novembre 2020 a

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - "Rimaniamo al fianco delle nostre comunità per far fronte alla seconda ondata di Covid-19". Lo dice il ceo di Unicredit, Jean Pierre Mustier, in occasione dei conti del trimestre. La banca ha avuto un approccio molto conservativo per ridurre gli effetti della pandemia.

"Grazie alle nostre solidissime posizioni di capitale e di liquidità, continueremo a supportare tutti i nostri clienti indipendentemente da qualsiasi circostanza. Siamo stati pronti a sostenere l'aumento dell'attività della clientela durante il terzo trimestre in seguito all'allentamento dei lockdown nell'Europa occidentale", aggiunge.