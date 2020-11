Coronavirus: Sala, 'misure Governo si rispettano, mi attiverò per questo'

05 novembre 2020 a

a

a

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - "La premessa doverosa è che le misure del Governo vanno rispettate e io da uomo delle istituzioni mi attiverò affinché vengano rispettate e affinché questo sacrificio che ci viene chiesto si trasformerà in un beneficio per la nostra comunità". Lo precisa il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo video sui social, a proposito della decisione del Governo di dividere il Paese in zone e collocare la Lombardia nella zona a più alto rischio per la pandemia di Covid19.