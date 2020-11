05 novembre 2020 a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Di fronte alla pandemia, dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi e rafforzare il nostro tradizionale impegno per aiutare i più vulnerabili". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un passaggio del videomessaggio in occasione dell'evento di alto livello Fao su Food Coalition.