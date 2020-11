REYL & Cie eletta "Best Private Banking Boutique in Europe"

05 novembre 2020 a

GINEVRA e LONDRA, il 5 novembre 2020 /PRNewswire/ -- REYL & Cie è orgogliosa di essere stata insignita del titolo di "Best Private Banking Boutique in Europe" per le sue attività di private banking e gestione patrimoniale in Europa, come annunciato oggi a Londra da Professional Wealth Management (PWM). Questo riconoscimento premia l'eccellenza della Banca in materia di strategia commerciale e servizio alla clientela.

REYL & Cie è stata selezionata da una giuria internazionale indipendente e dal team redazionale di Professional Wealth Management (PWM), pubblicato dal Gruppo Financial Times. La giuria ha posto l'accento sul numero di referenti dedicati a soddisfare la clientela presso gli uffici di Ginevra, Zurigo, Lugano, Londra, Lussemburgo e Malta. Il Gruppo è attivo anche in Medio Oriente, in Asia e negli Stati Uniti. I membri della giuria hanno altresì sottolineato la capacità della Banca di generare una crescita organica significativa degli attivi in gestione, malgrado le sfide con cui il settore bancario si trova a dover fare i conti.

L'approccio realmente collaborativo e integrato in tutte le business line, i team e gli uffici di REYL ha dimostrato la sua efficacia. In un contesto di crescita solida, il Gruppo continua a distinguersi per le soluzioni personalizzate che è in grado di offrire grazie a una gestione dei patrimoni e delle problematiche dei clienti privati e delle loro imprese con un'offerta di servizi a 360°, che va oltre i confini nazionali e i segmenti di attività.

François Reyl, Direttore Generale, commenta: "Lo sforzo costante in materia di innovazione e servizio alla clientela rappresenta uno dei motori del nostro modello d'affari, imperniato su una forte coesione dei team, uno spirito imprenditoriale tenace, un'offerta di servizi diversificata e integrata e l'allineamento degli interessi con quelli dei clienti sul lungo periodo. Negli anni a venire intendiamo portare avanti questo impegno nel campo del Wealth Management, sfruttando al contempo il successo delle nostre business line Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services e Asset Management."

Fondato nel 1973, il Gruppo REYL è un gruppo bancario indipendente e diversificato con uffici in Svizzera (Ginevra, Zurigo, Lugano), in Europa (Londra, Lussemburgo, Malta) e in altre parti del mondo (Singapore, Dubai). Il Gruppo REYL gestisce un patrimonio di oltre CHF 13,5 miliardi e impiega più di 220 professionisti.

Sviluppando un approccio risolutamente innovativo all'attività bancaria, il Gruppo REYL serve una clientela d'imprenditori internazionali e investitori istituzionali tramite le linee di business Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services ed Asset Management.

REYL & Cie SA usufruisce in Svizzera dello statuto bancario ed esercita la sua attività sotto il controllo diretto dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri (FINMA) e della Banca nazionale svizzera (BNS). Le filiali del Gruppo REYL sono inoltre regolate dalla LPCC in Svizzera, la FCA nel Regno Unito, la CSSF a Lussemburgo, la MFSA a Malta, la MAS a Singapore, la DFSA a Dubai e la SEC negli Stati Uniti.

