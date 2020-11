Coronavirus: Patuanelli, 'raggiunti 100 mld di liquidità garantita da Stato'

05 novembre 2020 a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Oggi è stato raggiunto il traguardo dei 100 miliardi di liquidità garantita dallo Stato grazie alla riforma del Fondo di Garanzia per le Pmi, gestito dal ministero dello Sviluppo Economico. Nonostante sia stato molto criticato, il decreto liquidità sta dando grande supporto alle imprese colpite dalla pandemia e, per la parte inerente le piccole e medie imprese, ha raggiunto i target che ci eravamo imposti ben prima delle attese. La riforma del Fondo lo ha reso di fatto uno strumento completamente nuovo, potenziato; abbiamo sfruttato a pieno le possibilità offerte dal nuovo temporary framework". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli in merito alle liquidità garantite alle imprese col dl liquidità e Cura Italia.

Questo spazio di manovra, aggiunge, "verrà utilizzato ancora, almeno fino a giugno 2021. È uno strumento che, ricordiamo, offre garanzie dello Stato al 100% sui prestiti fino a 30 mila euro, e al 90% fino a 5 milioni di euro. È d'obbligo ringraziare tutto il comparto bancario, a partire dal presidente Patuelli; dopo un periodo iniziale di assestamento il settore è riuscito a dare supporto alle imprese italiane in condizioni estremamente difficili".

Il ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale, infatti, hanno annunciato oggi che è raggiunto l'importo di 100 miliardi di euro di liquidità garantita dallo Stato attraverso il Fondo di Garanzia, in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti. Le richieste pervenute dal 17 marzo al 5 novembre 2020, a seguito della riforma del Fondo di Garanzia introdotta con i decreti 'Cura Italia e Liquidità'per fronteggiare l'emergenza Covid, sono complessivamente oltre 1,2 milioni.