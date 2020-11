Coronavirus: Patuanelli, 'raggiunti 100 mld di liquidità garantita da Stato' (2)

05 novembre 2020 a

(Adnkronos) - La cifra di 100 miliardi di finanziamenti accolti dal Fondo di Garanzia per le imprese per la gestione dell'emergenza sanitaria, commenta l'ad di Mcc, Bernardo Mattarella, "è un risultato notevole, che abbiamo raggiunto grazie a uno sforzo comune e a un lavoro costante, ininterrotto e determinato da parte di tutti. I dati ci confermano che il Fondo ha funzionato molto bene in questi mesi, basti pensare che nelle fasi più critiche abbiamo raggiunto il picco di quasi 30mila operazioni al giorno e che, anche nelle ultime due settimane, la media delle domande pervenute è di 5.500".

"L'emergenza purtroppo non è terminata, ci aspettano ancora momenti difficili. Mediocredito Centrale con il Fondo di Garanzia sta continuando e continuerà a fare la propria parte a sostegno delle PMI e del tessuto produttivo del Paese. Speriamo di poterne accompagnare presto anche il rilancio", conclude Mattarella.