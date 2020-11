Ricerca: PoliMi conquista primo Erc Synergy Grants da 12 mln (2)

05 novembre 2020 a

(Adnkronos) - La ricerca che si svolgerà in Tomatto è coordinata da un team di esperti in tecnologie laser nella sintesi di nuovi materiali organici e in metodi computazionali e si propone di filmare con una risoluzione temporale senza precedenti il moto degli elettroni indotto dalla luce nelle molecole. Il PoliMi sottolinea che l'obiettivo finale è l'ingegnerizzazione della risposta molecolare, per la realizzazione di materiali con migliori caratteristiche opto-elettroniche.

"La capacità di comprendere e controllare i processi indotti dalla luce sulla scala temporale degli attosecondi offre la possibilità di aprire nuovi settori di ricerca anche oltre gli scopi del progetto" spiega Mauro Nisoli. Il ricercatore italiano sottolinea che "oltre all'impatto atteso nel settore dell'optoelettronica organica e, più in generale, dell'elettronica molecolare" prevede "importanti applicazioni nel campo del fotovoltaico e allo studio di processi indotti dalla luce in una varietà di strutture sia naturali che artificiali, che vanno da sistemi di interesse biologico, a materiali avanzati con nuove funzionalità".

Il Politecnico di Milano spiega quindi che Tomatto ha la potenzialità di portare a scoperte e progressi importanti e non facilmente prevedibili: caratteristica tipica della ricerca di frontiera. Il progetto Tomatto è stato ammesso a ricevere finanziamenti dall'European Research Council (Erc) nell'ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione europea.