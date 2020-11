05 novembre 2020 a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Si terrà alle 19 la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i leader di maggioranza. Prenderanno parte all'incontro, in presenza e non in videocollegamento, il capo politico M5S Vito Crimi, il segretario del Pd Nicola Zingaretti, il leader di Iv Matteo Renzi e il capo delegazione di Leu Roberto Speranza.