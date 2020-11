Milano: polizia arresta due persone per spaccio di droga

05 novembre 2020 a

a

a

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano due persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti in via Francesco de Sanctis, in zona Stadera, hanno controllato tre ragazzi che stavano uscendo da un condominio. Uno dei tre ha consegnato agli agenti un involucro con quattro dosi di hashish, mentre un altro ragazzo è andato a recuperare il documento di riconoscimento all'interno del suo magazzino. Nel locale sono stati trovati 90 grammi di hashish, 9 grammi di marijuana, 100 euro in contanti e un bilancino di precisione, mentre nell'abitazione del ragazzo, in via Donna Prassede, hanno rinvenuto altri 83 grammi di marijuana, una tenda per la coltivazione di marijuana dotata di aeratore e lampada Uv. Il ragazzo, un cittadino italiano di 18 anni, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti.

In via Marco d'Agrate gli agenti hanno invece controllato un cittadino gambiano di 47 anni, con diversi precedenti in materia di stupefacenti. All'interno dell'abitazione gli agenti hanno trovato otto involucri di cocaina per un totale di sei grammi, oltre mille euro in contanti un bilancino di precisione e due quaderni dove l'uomo documentava l'attività di spaccio. Il 47enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga.