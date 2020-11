Borsa: Euronext conferma, closing entro primo semestre

05 novembre 2020 a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Il closing dell'acquisizione di Borsa Italia da parte di Euronext è "previsto per il primo semestre del 2021". Lo rende noto il gruppo dopo la firma del accordo vincolante lo scorso 9 ottobre che prevede l'acquisizione di Borsa Italiana, insieme a Cdp e Intesa Sp, per 4,325 miliardi di euro. Il combinato dei ricavi è pari a 1,3 miliardi di euro mentre le sinergie, al lordo delle imposte, è di 60 milioni nell'anno per poi aumentare a doppia cifra l'anno successivo. Il 20 novembre si svolgerà l'Assemblea degli azionisti straordinaria per approvare l'operazione.