Enel: Cfo De Paoli, 'confermiamo nostra politica dividendi'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Confermiamo la nostra politica sui dividendi". Ad affermarlo, nel corso della conference call con gli analisti in occasione della presentazione dei risultati dei primi nove mesi, è il Cfo di Enel, Alberto De Paoli. Il Cda di Enel oggi, alla luce della prevedibile evoluzione della gestione nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio in corso, ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo per il 2020 di 0,175 euro per azione. L'ammontare dell'acconto sul dividendo è coerente con la politica dei dividendi contemplata dal Piano Strategico 2020-2022, che prevede l'erogazione di un dividendo complessivo sui risultati dell'esercizio 2020 pari all'importo più elevato tra 0,35 euro per azione e il 70% del risultato netto ordinario del gruppo Enel.