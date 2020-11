Cisco presenta nuove soluzioni per una maggiore agilità dei workload nei cloud privati e pubblici

06 novembre 2020 a

a

a

(Milano, 6 novembre 2020) - · Le nuove soluzioni consentono all'IT di semplificare le operazioni e ottenere uniformità tra i cloud on-premise, edge e pubblici grazie a migliori insight e all'automazione

· Le nuove funzionalità offerte dal software accelerano le applicazioni e la delivery dei servizi digitali in un mondo sempre più distribuito connettendo team, infrastrutture e strumenti.

Milano— 6 Novembre 2020 – Cisco (NASDAQ: CSCO) ha annunciato nuove soluzioni software-delivered progettate per semplificare le operazioni IT di tutti i data center on-premise e gli ambienti multicloud. Con questo importante annuncio, Cisco abilita una maggiore agilità del business dei propri clienti e consente agli sviluppatori di fornire e scalare più rapidamente esperienze applicative innovative.

Oggi, le aziende si stanno trasformando più velocemente che mai. Le applicazioni sono diventate più distribuite, i dipendenti sono sempre più in mobilità e le esigenze sono sempre più sofisticate. Per affrontare queste sfide, i team IT hanno bisogno di maggiori insight e automazione per offrire una vera agilità tecnologica. Cisco ha presentato piattaforme IT agili per aiutare i dipartimenti IT a rispondere a queste transizioni di mercato.

"La complessità può paralizzare il lavoro dei team. I nostri sistemi non possono più essere potenti, ma instabili. Affinché l'IT sia agile, come richiesto dalle aziende, c'è bisogno di soluzioni caratterizzate da semplicità", afferma Todd Nightingale, SVP e GM, Cisco Enterprise Networking e Cloud. "Quest'anno, i dipartimenti IT di tutto il mondo sono stati messi alla prova da avvenimenti senza precedenti. I team IT si devono trasformare per poter affrontare al meglio il cambiamento che sta toccando oggi le modalità con cui operano le aziende, le scuole e i governi. Ecco che Cisco annuncia piattaforme IT per le operazioni multicloud che forniscono insight avanzati e automazione per aiutare le organizzazioni a trasformarsi più velocemente".

Cisco offre ai team che si occupano di cloud, applicazioni, SecOps, NetOps e DevOps un livello di efficienza mai sperimentato prima. In qualità di fornitore neutrale rispetto al cloud, solo Cisco consente ai clienti di mantenere la scelta e il controllo sull'intero stack IT con operazioni semplificate e coerenti. Cisco offre una visibilità senza pari dall'applicazione all'infrastruttura, consentendo ai clienti di offrire le migliori esperienze applicative. Ecco cosa includono le nuove soluzioni:

• Cisco Intersight: come piattaforma leader nella gestione dei sistemi, la mission di Cisco Intersight è quella di diventare la piattaforma cloud ibrida più semplice al mondo che connette i data center privati ai cloud privati. Con il nuovo servizio Intersight Kubernetes Service, i team che si occupano delle infrastrutture possono ora automatizzare la gestione del ciclo di vita di Kubernetes e delle applicazioni containerizzate in qualsiasi ambiente. Questo rappresenta un importante balzo in avanti nell'ecosistema dei container, grazie all'innovazione rapida e uniforme delle applicazioni. Intersight Workload Optimizer semplifica in maniera significativa la gestione delle risorse applicative. Con un unico strumento che fornisce visibilità e insight in tempo reale e in full-stack, i clienti possono bilanciare le prestazioni e i costi dell'applicazione. L'integrazione di Intersight con AppDynamics fornisce ai team IT la visibilità per migliorare la gestione dell'infrastruttura e delle applicazioni e stare al passo con i problemi che possono avere un impatto sull'esperienza dell'utente.

• Cisco Nexus Dashboard: Cisco Nexus Dashboard è un'unica piattaforma per gli insight e l'automazione che gestisce reti di data center multicloud che si estendono su siti on-premise, virtual edge e cloud. Consolidando il portfolio Cisco, già leader di settore, di servizi operativi e di servizi critici di terze parti, Nexus Dashboard fornisce un'interfaccia semplice per gestire il ciclo di vita delle applicazioni, dalla configurazione alla manutenzione e all'ottimizzazione. La Nexus Dashboard guida l'adozione di pratiche applicative native del cloud che portano a un percorso più veloce per il ritorno dell'investimento fatto in infrastruttura.

• Cisco Identity Services Engine (ISE): Cisco ISE ora semplifica l'accesso sicuro alla rete in tutti i domini, estendendo il luogo di lavoro zero-trust a qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo. Grazie alle ultime innovazioni, i clienti possono utilizzare ISE per identificare in modo intelligente una serie di endpoint IoT per applicare policy coerenti dal cloud, fornendo ai team l'agilità e la flessibilità di cui hanno bisogno per proteggere le loro organizzazioni.

"Le nuove soluzioni di Cisco fanno parte di uno sforzo complessivo volto a trasformare il modo in cui i clienti connettono le persone, mettono in sicurezza la loro organizzazione e automatizzano i loro processi", afferma l'analista Will Townsend, Networking Practice Head, Moor Insights Strategy. "È stato progettato per unire piattaforme e portfolio per aiutare i clienti a rispondere e ad adattarsi alle business disruption, accelerare l'adozione del cloud e trasformare i modelli operativi IT".

Le nuove innovazioni di Cisco Intersight e la Cisco Nexus Dashboard saranno disponibili entro la fine dell'anno. Cisco Intersight Kubernetes Service sarà disponibile nella prima metà del 2021. Le innovazioni Cisco ISE sono già disponibili.

Risorse a supporto:

· Blog: ITOps Reimagined through Intersight, the World's Simplest Hybrid Cloud Operations Platform di Kaustubh Das, VP GM, Cloud and Compute

· Blog: Transforming Data Center Operations with Nexus Dashboard di Thomas Scheibe, VP of Product Management

· Per gli sviluppatori: Cloud Dev Center e Intersight Dev Center.

Segui Cisco Italia su:

Facebook page: http://www.facebook.com/CiscoItalia

Twitter: http://www.twitter.com/CiscoItalia

Youtube: http://www.youtube.com/CiscoItalia

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cisco

Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) è il leader tecnologico mondiale che dal 1984 è il motore di Internet. Con le nostre persone, i nostri prodotti e i nostri partner consentiamo alla società di connettersi in modo sicuro e cogliere già oggi le opportunità digitali del domani. Scopri di più su https://news-blogs.cisco.com/emear/it/ e seguici su Twitter @CiscoItalia. Digitaliani: l'impegno Cisco per la Digitalizzazione del Paese

Ufficio Stampa

Cisco

Marianna Ferrigno

email:

Prima Pagina Comunicazione

Valentina Ghigna/Marzia Acerbi

02 91 33 98 11

email: