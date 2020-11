Mobilità, Accessibilità e Diritto allo Studio ai tempi del Covid-19

06 novembre 2020 a

(Milano 6 novembre 2020) - Università degli Studi di Milano-Bicocca

Venerdì 13 novembre 2020, ore 14.30

Auditorium Guido Martinotti – Ed. U12

Via Vizzola, 5 - Milano

Evento in presenza e in live streaming

Il tema della mobilità e degli interventi a favore della sostenibilità sono strettamente intrecciati a questioni centrali per il mondo accademico: l'accessibilità alle sedi universitarie, come condizione primaria per la partecipazione e l'inclusione sociale, e il diritto allo studio.

La pandemia ha inevitabilmente avuto ripercussioni anche su questi snodi del sistema universitario, accelerando alcune trasformazioni latenti che oggi risultano imprescindibili.

Milano-Bicocca propone il 13 novembre alle ore 14.30 una discussione sulle prospettive future per il mondo accademico in tema di mobilità e sostenibilità, a partire dal libro “Università e governance della mobilità sostenibile”, di M. Colleoni e M. Rossetti (ed. FrancoAngeli, 2019).

Programma

Saluti istituzionali

Giovanna Iannantuoni, Rettrice di Milano-Bicocca

Intervengono

- Matteo Colleoni (autore), delegato della Rettrice alla sostenibilità e coordinatore del GdL Mobilità della RUS

- Massimiliano Rossetti (autore), Sustainability Specialist e referente operativo del GdL Mobilità della RUS

- Gaetano Manfredi, Ministro dell'Università e della Ricerca

- Andrea Gibelli, Presidente ASSTRA

- Cino Bifulco, docente di ingegneria dei trasporti presso l'Università di Napoli Federico II e presidente della Società italiana docenti di trasporti.

Modera l'incontro

Stefania Battistini, giornalista TG1, Rai.

La partecipazione, libera e gratuita, avverrà tramite accesso alla diretta streaming disponibile alla pagina dedicata all'evento della sezione

Per maggiori informazioni

