06 novembre 2020 a

a

a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Se riusciamo a intervenire riusciremo ad affrontare le settimane che verranno con un margine di serenità. Non ho mai detto che faremo veglie e cenoni, ma se riusciamo a contenere la curva dei contagi possiamo far ripartire i consumi sotto Natale e sarebbe utile per tutti". Così il premier Giuseppe Conte, al food festival del Corriere della Sera.