Coronavirus: Conte, 'no interventi secchi su Iva, costa troppo'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Sull'Iva le sono franco: già nella precedente legge di bilancio io stesso avevo proposto una rimodulazione. Attenzione però, portarla al 4% costa molti mld, quindi un intervento così secco lo vedo complicato, perciò non può essere messo subito sul piatto. Vedo però una riformulazione dell'Iva nell'ambito di una riforma del fisco più ampia". Così il premier Giuseppe Conte, al food festival del Corriere della Sera, rispondendo allo chef Massimo Bottura.

"Oggi una riduzione così secca non è possibile, ogni punto di Iva in meno costa svariati e svariati miliardi - va avanti Conte - e non abbiamo tutti questi mld da porre sul tavolo".