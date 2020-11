Usa: Renzi, 'ottimo Biden, qualche ora e sarà Mr. President'

06 novembre 2020 a

a

a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Credo che Joe Biden sarà un ottimo Presidente degli Stati Uniti. Ho avuto modo in tante circostanze di apprezzarne personalmente la saggezza, l'equilibrio, la profondità. L'Europa per prima ha bisogno degli Stati Uniti. E Joe Biden saprà guidare la più forte nazione del mondo in tempi di incertezza e difficoltà. Buon lavoro, caro Joe: tra qualche ora potremo finalmente chiamarti Mr. President". Lo scrive su Facebook il leader di Italia Viva Matteo Renzi, postando diverse foto che lo ritraggono in compagnia di Biden.