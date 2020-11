Milano: ubriachi inveiscono contro agenti polizia, arrestati due fratelli

06 novembre 2020 a

a

a

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - Ieri sera a Milano due fratelli di 31 e 41 anni sono stati arrestati dalla polizia dopo che, ubriachi, hanno danneggiato la volante degli agenti. Intorno alle 20.50, la polizia è intervenuta in via Ponte Nuovo, dalle parti di Precotto, perché era stata segnalata una lite in strada tra più persone. Uno dei fratelli, il più giovane, visti gli agenti ha cominciato a inveire contro di loro, gettando oggetti contro la volante e danneggiandola.

Subito, il 31enne è stato raggiunto dal fratello più grande, che teneva in mano un coccio di bottiglia da una parte e una bottiglia intera dall'altra. Con l'intenzione di difenderlo, ha minacciato gli agenti, che sono riusciti a fermarli. Il più grande aveva con sé anche un coltellino svizzero e il minore 6 grammi di droga. Sono stati denunciati per vari reati, tra cui la resistenza a pubblico ufficiale, il danneggiamento, il porto d'armi illecite e l'ubriachezza molesta.