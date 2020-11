Castelli: 'Bene Philip Morris Italia su filiera che si evolve'

06 novembre 2020 a

Roma, 6 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Sulla filiera virtuosa dell'agroalimentare e su come può crescere e migliorare non posso non raccontare il lavoro sulla filiera agricola italiana portato avanti da Philip Morris, anche su digitalizzazione e start upche va incontro ai bisogni di un agricoltura che si evolve nel tempo". Così il vice ministro all'Economia, Laura Castelli, intervenendo al digital workshop 'Le filiere integrate per il rilancio del Paese', che si inserisce nell'ambito dell'iniziativa 'Filiere integrate' che The European House - Ambrosetti ha lanciato con il supporto di Philip Morris Italia, e nel corso del quale è stato presentato l'investimento a Taranto di Philip Morris Italia con la creazione del Disc con la creazione di 400 nuovi posti di lavoro.