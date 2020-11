Bergamo: minore in bici si perde in galleria, ritrovato dai carabinieri

06 novembre 2020 a

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - Un 14enne si è perso in bici mentre rientrava a casa, ma a metterlo in salvo ci hanno pensato i carabinieri. La scorsa notte i militari della tenenza di Seriate, in provincia di Bergamo, sono intervenuti nella galleria Montenegrone - un viadotto lungo 3.378 metri - dove il minorenne è rimasto disorientato. L'adolescente, dopo aver trascorso il pomeriggio con alcuni amici, ha perso l'orientamento ed è rimasto bloccato all'interno della galleria.

Intorno alle ore 3, i militari, hanno notato il ragazzo, impaurito, e lo hanno subito messo in sicurezza, tranquillizzandolo dallo spavento. Accompagnato in caserma, il minore è stato affidato alla madre la quale, sollevata, ha ringraziato i carabinieri.