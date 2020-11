Coronavirus: da Regione Lombardia 1,4 mln per impianti sci penalizzati

06 novembre 2020 a

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - Ammonta a 1,4 milioni di euro il contributo della Regione Lombardia per sostenere i gestori di piste da sci e di impianti di risalita che operano nei comprensori sciistici lombardi delle diverse discipline di sci alpino e sci di fondo, penalizzati dalle restrizioni provocate dalla diffusione del coronavirus. Il bando 'Innevamento' è stato deciso dall'assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi. La misura regionale contribuisce annualmente a ristorare circa il 20% delle spese complessive sostenute dagli impiantisti, per un totale di 34 beneficiari.

I contributi a fondo perduto sono utilizzabili per la copertura dei costi di esercizio. Il bando è finalizzato al sostegno della gestione e all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci dei comprensori sciistici lombardi e comprende il ristoro agli impiantisti per il consumo di energia elettrica, carburante relativo ai mezzi che si occupano della sistemazione e battitura delle piste, oltre all'approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata.

"Stiamo lavorando per il futuro e soprattutto per quando potremo tornare a fare sport in tutta sicurezza: il comparto neve regionale - ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia - va salvaguardato. Con il bando 'Innevamento 2020' finanziamo e sosteniamo le spese dagli impiantisti la scorsa stagione con 1,4 milioni di euro. Il mondo della neve è uno dei settori chiave della nostra economia, importante volano per tutto il mondo sportivo invernale".