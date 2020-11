Como: lavori paratie, al via realizzazione dei pali di fondazione della vasca 'A'

06 novembre 2020 a

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - Le lavorazioni presso il cantiere delle paratie di Como, anche in queste ultime settimane, rimangono in linea con quanto previsto dal cronoprogramma. È infatti iniziata la realizzazione dei pali di fondazione della vasca 'A'. lo rende noto Regione Lombardia. L'attività proseguirà per tutto il mese di novembre e di dicembre con la tempistica di un palo al giorno. È inoltre iniziata l'installazione del cantiere mobile in zona Sant'Agostino per la realizzazione delle fondazioni per l'alloggiamento delle barriere a pacchetto (paratoie mobili).

"I lavori per le paratie di Como non si fermano nonostante il periodo che stiamo attraversando ma procedono in sicurezza e come previsto dal cronoprogramma. Come detto, continueremo a dare ai cittadini una comunicazione periodica e trasparente sull'evoluzione del cantiere, che monitoriamo quotidianamente e con costanza", ha commentato l'assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni, Massimo Sertori.

"Apprendo con piacere - sottolinea Fabrizio Turba, sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega ai rapporti con il Consiglio regionale - che il cronoprogramma viene costantemente rispetto. Bisogna continuare così per completare nei termini previsti un progetto molto importante per i comaschi e per i turisti".