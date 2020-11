Milano: Comune, da lunedì aperte sedi via Larga e altre cinque decentrate

06 novembre 2020 a

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - Da lunedì 9 novembre il Salone centrale di via Larga 12 a Milano e le delegazioni di via Padova 118 (Municipio 2), viale Tibaldi 41 (Municipio 5), viale Legioni Romane 54 (Municipio 6), piazzale Accursio 5 (Municipio 8) e Largo De Benedetti 1 (Municipio 9) resteranno aperte al pubblico dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 8.30 alle 15.30. Lo rende noto Palazzo Marino.

L'accesso è consentito per il rinnovo/rilascio della carta d'identità elettronica (solo su appuntamento precedentemente fissato) o per l'erogazione di servizi urgenti (ad esempio, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio o in caso di furto o smarrimento di Cie).

Saranno chiuse al pubblico, fino a venerdì 4 dicembre compreso, le sedi anagrafiche decentrate di via Sansovino 9 (Municipio 3), via Oglio 18 (Municipio 4), piazzale Stovani 3 (Municipio 7), via Quarenghi 21 (Municipio 8), via Baldinucci 76 e via Passerini 5 (Municipio 9). Restano chiuse le sedi di viale Ungheria 29 (Municipio 4), via Boifava 17 (Municipio 5) e via Paravia 26 (Municipio 7).