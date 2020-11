Milano: telecamere Area B usate da forze dell'ordine per controlli

06 novembre 2020 a

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - È stato sottoscritto oggi dal comandante della Polizia locale di Milano Marco Ciacci e dal questore di Milano Sergio Bracco il protocollo d'intesa per l'utilizzo per scopi di indagine da parte delle forze dell'ordine dei dati raccolti dal sistema software di monitoraggio delle telecamere di Area B: 55 quelle attive ad oggi, che a regime saranno 187. Lo rende noto Palazzo Marino.

"La cooperazione tra le forze di polizia e la Polizia locale di Milano - ha commentato Ciacci - trova nella gestione integrata dei sistemi di videosorveglianza un'importante risposta in termini di sicurezza per i cittadini". Il protocollo ha come finalità la definizione delle modalità di gestione e di impiego del sistema di lettura targhe, gestito dalla centrale operativa della Polizia locale di Milano, così che possa inoltrare direttamente le informazioni dei transiti al Sistema centrale nazionale targhe e transiti (Scntt) presso la questura di Milano. Quest'ultima si interfaccia con il Scntt presso il Centro elettronico nazionale (Cen) di Napoli, attraverso la rete dipartimentale del ministero dell'Interno.

L'obiettivo, "che si aggiunge al monitoraggio della mobilità cittadina e al contenimento delle emissioni più inquinanti, è quello di realizzare, dal punto di vista operativo, un'efficace attività di controllo del territorio a fini preventivi e di contrasto ai reati, grazie a un sistema strutturato - che sarà operativo a partire dalla fine di quest'anno - in grado di rilevare in tempo reale situazioni d'emergenza o comunque il verificarsi di condizioni che richiedano l'intervento delle forze dell'ordine", si evidenzia nella nota diffusa dal Comune di Milano.