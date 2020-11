Coronavirus: Regione Lombardia, con zona rossa stop a caccia e pesca

06 novembre 2020 a

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - La zona rossa istituita in Lombardia ferma anche la caccia e la pesca su tutto il territorio regionale. Lo comunica Regione Lombardia. A seguito della pubblicazione del Dpcm che ha decretato la zona rossa in tutta la Lombardia, la Regione ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di svolgere attività venatoria e di pesca dilettantistica, in quanto il decreto prevede la possibilità di svolgere attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

La prefettura di Milano, riferisce la Regione, ha riferito che, in considerazione dell'attuale contesto epidemiologico e per ridurre al massimo gli spostamenti individuali, "si tende a supportare una interpretazione restrittiva" e che l'attività venatoria e di pesca "non possono essere assimilate all'attività sportiva consentita del Dpcm, salvo che non si tratti di pesca sportiva o di tiro a volo", come da provvedimento del ministro dello Sport che individua le discipline sportive riconosciute dal Coni. Le attività di caccia e di pesca, conclude la Regione Lombardia, sono al momento da considerarsi sospese.