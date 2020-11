Usa: Renzi, 'ottimo Biden, qualche ora e sarà Mr. President' (2)

06 novembre 2020 a

(Adnkronos) - "Joe Biden -scrive Renzi nella Enews- sarà il 46/mo Presidente degli Stati Uniti d'America. L'ufficializzazione avverrà tra qualche ora ma ormai il dato è certo. Avrà un compito non facile: ricostruire il multilateralismo a livello mondiale e ricucire un Paese diviso in due, soprattutto tra città e aree rurali. Conosco Biden come un grandissimo lavoratore, un uomo saggio e rispettato, un fratello maggiore: vuole bene all'Italia ed è sempre stato un grande punto di riferimento per me –anche personalmente– durante il lavoro con l'amministrazione Obama. Sarà una Presidenza di ricucitura la sua, una Presidenza preziosa anche per l'Europa. Buon lavoro Presidente Biden, buon lavoro dal profondo del cuore".